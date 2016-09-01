День русского языка пройдет на фестивале "Снова в школу" 2 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. День русского языка пройдет в рамках фестиваля "Снова в школу" 2 сентября на Пушкинской площади на площадке "Русский язык и литература". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

"Гостей ждет викторина на знание русского языка от портала Gramota.ru, а затем - лекция по культуре речи и риторике от доктора филологических наук, виртуоза живого слова Владимира Аннушкина", - говорится в сообщении.

Викторина будет проходить на сцене площадки каждый час начиная с 15:00 мск. Участники смогут выяснить, насколько хорошо они знают и помнят правила постановки ударения, орфографические и грамматические правила, а также значения сложных слов. Ведущим викторины выступит главный редактор Gramota.ru Владимир Пахомов.

В 18:00 мск на площадке начнется лекция "Современная риторика и культура речи: как научиться хорошо и убедительно говорить". Ее проведет доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка имени А. С. Пушкина, ведущий образовательной программы "Живое слово" на телеканале "Культура" - Владимир Аннушкин.

А в 19:00 мск на сцене площадки пройдет спектакль "Майор Кравашон" по произведению Эжена Лабиша. В нем сыграют выпускники Института современного искусства.