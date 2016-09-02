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Кинотеатр-лекторий с лавочками для зарядки гаджетов открылся в ММДЦ "Москва-Сити"

Москва
2 сентября, 9:18 UTC+3
Там будут проходить концерты живой музыки, кинопоказы авторского кино, а также лекции по дизайну, архитектуре, деловому английскому языку
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Кинотеатр-лекторий под открытым небом открылся на территории московского международного делового центра (ММЦД) "Москва-Сити". Площадка представляет собой открытую зону со сценой, киноэкраном под навесом и деревянными лавочками с 20 розетками для подзарядки гаджетов, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Кроме того, на площадке работает бесплатная сеть Wi-Fi. Располагается кинотеатр-лекторий между башнями "Империя" и "Эволюция". Любой желающий сможет посетить мероприятия кинотеатра-лектория совершенно бесплатно", - сказали в пресс-службе ММДЦ "Москва-Сити".

Вечером на территории будут проходить концерты живой музыки, кинопоказы авторского кино, а также лекции по дизайну, архитектуре, деловому английскому языку. Рассчитан кинотеатр-лекторий на 100 человек. Расписание запланированных мероприятий будет опубликовано на сайте "Москва-Сити" до конца сентября.

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