Мобильные прививочные пункты появятся у 24 станций московского метро

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогут сделать бесплатную прививку от сезонного в мобильных пунктах у 24 станций метро. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Специально оборудованные санитарные машины установят около входа на 24 станции Московского метрополитена. Ежедневно с 5 сентября в них можно сделать прививки против гриппа бесплатно", - говорится в сообщении.

Мобильные пункты будут работать по будням с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00 мск, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск. Акция продлится до 1 ноября. Вакцинация будет проводиться российским препаратом "Гриппол плюс". Процедура доступна для всех граждан РФ, достигших 18 лет, с их письменного согласия.

Перед прививкой каждый обратившийся пройдет медицинский осмотр. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Все привитые от гриппа получат сертификат установленной формы.

С 5 по 11 сентября мобильные прививочные пункты будут установлены у станций метро "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная" и "Теплый стан". С 12 по 18 сентября - у станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская".