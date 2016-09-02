Мобильные прививочные пункты появятся у 24 станций московского метро

"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 2 сентября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогут сделать бесплатную прививку от сезонного в мобильных пунктах у 24 станций метро. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
"Специально оборудованные санитарные машины установят около входа на 24 станции Московского метрополитена. Ежедневно с 5 сентября в них можно сделать прививки против гриппа бесплатно", - говорится в сообщении.
Мобильные пункты будут работать по будням с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00 мск, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск. Акция продлится до 1 ноября. Вакцинация будет проводиться российским препаратом "Гриппол плюс". Процедура доступна для всех граждан РФ, достигших 18 лет, с их письменного согласия.
Перед прививкой каждый обратившийся пройдет медицинский осмотр. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Все привитые от гриппа получат сертификат установленной формы.
С 5 по 11 сентября мобильные прививочные пункты будут установлены у станций метро "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная" и "Теплый стан". С 12 по 18 сентября - у станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская".