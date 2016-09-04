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"Оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве из-за ожидаемых ливней

Москва
4 сентября, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
По данным синоптиков, в понедельник в Москве и области в течении дня может выпасть до 16 мм осадков
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье на 5 сентября в связи с ожидаемыми сильными дождями. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - уточнили в метеослужбе.

Такое же предупреждение действует в Смоленской области.

По данным синоптиков, в понедельник в Москве и области в течении дня может выпасть до 16 мм осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы (65 мм). "Вероятность осадков 85%",- отметили в метеослужбе. Во вторник будет уже без осадков.

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