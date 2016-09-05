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К Дню города в центре Москвы заработает около 200 точек бесплатного Wi-Fi

Москва
5 сентября, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 5 сентября./ТАСС
В день города к интернету одновременно смогут подключиться до 15 тыс. пользователей на скорости не менее одного мегабита в секунду
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© Павел Смертин/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Около 200 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету появится в Москве внутри Бульварного кольца к Дню города, который отметят 10-11 сентября. Хот-споты установят в рамках проекта "Городской Wi-Fi", сообщается на сайте столичной мэрии.

"Подрядчик уже приступил к обследованию территории и установке оборудования. В День города на основных праздничных площадках, расположенных внутри Бульварного кольца, москвичи смогут опробовать новый сервис в действии - сориентироваться по программе мероприятий, посмотреть видеотрансляции с камер городской системы видеонаблюдения, поделиться фотографиями в социальных сетях", - уточняется в сообщении.

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По данным департамента информационных технологий, новая сеть будет готова к высоким нагрузкам. В День города к интернету одновременно смогут подключиться до 15 тыс. пользователей на скорости не менее одного мегабита в секунду.

Первые точки доступа к бесплатному Wi-Fi появятся в местах, где традиционно проходят массовые мероприятия: на Тверском бульваре, Пушкинской площади, Сретенском бульваре, Рождественском бульваре, Никольской улице.

Авторизоваться в сети можно будет с помощью аккаунта от московского портала госуслуг pgu.mos.ru или единой мобильной платформы.

Всего в рамках программы "Городской Wi-Fi" к началу 2017 года будет установлено 1,1 тыс. точек доступа к бесплатному интернету. Использовать Wi-Fi будут не только обычные горожане, сеть также станет опорной для городских систем, например мобильных устройств инспекторов, к ней можно будет подключать телеметрические датчики, информационные табло. Сейчас в городе работает 8,7 тыс. точек бесплатного доступа к Wi-Fi.

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