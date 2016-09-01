Несколько улиц в Москве станут пешеходными во время празднования Дня города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тверская, часть Бульварного кольца и еще более десятка улиц в Москве станут пешеходными во время празднования Дня города. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Будет ограничено движение на участке Тверской - от Моховой улицы до Пушкинской площади, а также на Охотном Ряду. Два с половиной дня (с 23:59 8 сентября до 06:00 13 сентября) будут закрыты только крайние правые полосы по обеим сторонам Тверской, а также крайняя правая полоса на Охотном Ряду. При этом движение общественного транспорта сохранится", - говорится в сообщении.

С 18:00 9 сентября до 06:00 12 сентября этот участок Тверской станет полностью пешеходным, там будут проводить многочисленные праздничные мероприятия. Также полностью пешеходными с 18:00 9 сентября до 06:00 12 сентября станут Никитский, Газетный, Брюсов, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, Большой Гнездниковский, Козицкий, Глинищевский переулки, а также Шведский тупик от Малого Гнездниковского переулка до Леонтьевского переулка.

Перекрытия и ограничения движения

С 00:00 10 сентября до 06:00 12 сентября для поездка будет закрыт участок Большой Никитской улицы (от Моховой улицы до Романова переулка), участок Моховой улицы (от Воздвиженки до Тверской улицы), а также участок Театрального проезда (от Тверской до Петровки).

Ограничения также будут действовать на территориях, где планируется фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". С 08:00 10 сентября до 17:00 10 сентября для движения автомобилистов закроют разворот перед Садовым кольцом с Цветного бульвара (четная сторона) на Цветной бульвар (нечетная сторона). С 12:00 10 сентября до 17:00 10 сентября перекроют Цветной бульвар и Трубную площадь.

Ненадолго будут закрывать движение в местах запуска праздничных фейерверков. С 21:50 10 сентября до 22:10 10 сентября перекроют Москворецкую набережную, Вологодский проезд, улицу Федосьино, улицу Кадырова перекроют с 17:00 до 22:30 10 сентября.

С 12:00 10 сентября до 23:00 10 сентября движение закроют на улице Богданова (от дома № 50 до Солнцевского проспекта). Петровку (от Театрального проезда до Страстного бульвара) будут перекрывать два раза: с 08:00 10 сентября до 23:00 10 сентября, а также с 08:00 11 сентября до 23:00 11 сентября.

11 сентября в городе пройдет благотворительный велозаезд с фондом поддержки деятелей искусств "Артист", который стартует в 10:30. Велосипедисты поедут по следующему маршруту: Петровка - Страстной бульвар - Петровский бульвар - Рождественский бульвар - Сретенский бульвар - Тургеневская площадь - Сретенский бульвар - Рождественский бульвар - Петровский бульвар - улица Петровка. На этих участках также будет полностью перекрыто автомобильное движение. Дорогу будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.

Кроме того, 10 сентября пройдет легкоатлетический кросс "Выхинское кольцо - 2016". Поэтому с 10:40 до 12:20 будут перекрыты участок Ташкентской улицы (от дома 27, корпус 1 до Ферганской улицы), участок Ферганской улицы (от Ташкентской до Сормовской), а также Сормовская улица.

Изменения в работе общественного транспорта

"На время празднования Дня города также изменятся маршруты общественного транспорта", - отмечается в материале. С 17:00 9 сентября до окончания праздничных мероприятий 12 сентября маршрут автобуса №12ц немного "срежут": транспорт будет курсировать между Дворцом спорта "Мегаспорт" и Белорусским вокзалом. До Китай-города, как обычно, автобус в эти дни не поедет. На автобусе №Т1 пассажиров довезут от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник" и обратно. Дальше до Боткинской больницы автобус не поедет. Маршруты автобусов №Т15 и №Т31 будут работать с возможными задержками в движении.

С 00:00 10 сентября до окончания мероприятий 12 сентября изменится маршрут движения автобуса №144ц. Пассажиров довезут от метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник" и обратно. Дальше, до метро "Китай-город", автобус в эти дни ходить не будет.

С 10:00 10 сентября до окончания всех праздничных мероприятий отменят маршрут троллейбуса №13 - от Трубной площади до ВДНХ. А маршруты автобусов №24 и №38 пойдут от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади. До Трубной площади, как в обычном режиме, они доезжать не будут.

Во время проведения фейерверков с 21:50 до 22:10 10 сентября задержки в движении возможны у следующих маршрутов автобусов: № 25, 255, 685, 707, 746, 779, 809, 814, 830, 844, 94, 213, 288, 629, 636.

Изменения ожидают и ночные маршруты. В ночи с 9 на 10 сентября, с 10 на 11 сентября и с 11 на 12 сентября изменятся следующие маршруты: маршрут автобуса Н1 будет курсировать только от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник" и от аэропорта Шереметьево до метро "Белорусская". Часть маршрута между кинотеатром "Ударник" и метро "Белорусская" будет закрыта. Маршрут автобуса Н2 (от улицы Беловежской до Лубянской площади) изменится - от остановки "Беловежская улица" до "Метро "Александровский cад". При этом трасса пройдет от Арбатской площади по Знаменке, Моховой, а в обратном направлении автобус поедет по своей обычной трассе.

День города в этом году будут отмечать 10 и 11 сентября, праздничные мероприятия пройдут по всей столице. Одним из главных мест празднования станет Тверская улица. В рамках фестиваля "Московское кино" на ней разместят 10 тематических киноплощадок, москвичи увидят знакомые кадры из фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя".