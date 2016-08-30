Городские службы Москвы в День города будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все городские службы в День города, который отметят в Москве 10 и 11 сентября, будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Проведены все необходимые комиссии, штабы по усилению безопасности. 15 тыс. сотрудников полиции и нацгвардии будут обеспечивать безопасность города. Мобилизуются все силы частных охранных предприятий", - сказал Кибовский на заседании президиума столичного правительства.

По его словам, в обеспечении безопасности будут задействованы 350 сотрудников МЧС, спасатели, добровольные пожарные формирования. Также будет обеспечена и медицинская помощь.

"Все городские службы будут работать в усиленном режиме. Мы готовы к тому, чтобы провести этот праздник не только насыщенно и разнообразно, но и обеспечить порядок в городе", - сказал Кибовский.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, департамент транспорта в эти дни обеспечит "бесперебойную работу метро и наземного транспорта".