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Станцию московского метро "Фонвизинская" украсят 3D-панно с героями комедии "Недоросль"

Москва
5 сентября, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Рисунки заказаны художнику Константину Худякову, работающему в жанре цифровой художественной техники. Открытие станции запланировано в 2016 году
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москомархитектура утвердила проект новой станции "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, предполагается, что станцию, которую планируется открыть до конца этого года, украсит стереопанно с изображением героев комедии "Недоросль".

"Согласно дизайн-проекту, 3D-изображения героев - госпожи Простаковой, ее сына Митрофана и других - нанесут на пилоны платформы станции. Усиливать 3D-эффект будут светильники, которые подсветят стереокартинки", - уточняется в сообщении.

Станция "Фонвизинская" входит в новый северный участок Люблинско-Дмитровской линии. Станция получила название в честь писателя Дениса Фонвизина, что и было решено отразить в дизайне станции. Рисунки заказаны художнику Константину Худякову, работающему в жанре цифровой художественной техники. Когда они будут готовы, их поместят в заранее сконструированную нишу между двумя стеклами, за счет чего будет создаваться 3D-эффект.

Станция "Фонвизинская" строится на глубине 65 метров на пересечении улиц Бутырской и Милашенкова в Северо-Восточном округе. Она находится недалеко от остановки монорельса "Улица Милашенкова". Новая станция станет частью более чем 10-километрового северного участка салатовой ветки от станции "Марьина Роща" до "Селигерской".

Всего участок включает шесть станций: "Бутырскую", "Фонвизинскую", "Петровско-Разумовскую" (с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую линию), "Окружную", "Верхние Лихоборы", "Селигерскую". Платформа "Петровско-Разумовская" уже работает, а "Бутырскую" и "Фонвизинскую" откроют в 2016 году.

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