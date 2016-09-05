Специальные наклейки сообщат о наличии кондиционера в вагонах московского метро

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Наклейки с информацией о наличии или отсутствии кондиционера появятся в вагонах московского метро. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, данная мера поможет проинформировать пассажиров о необходимости открытия форточек в вагонах, а также уменьшить количество случаев поломки систем кондиционирования в подвижном составе.

"Для комфортного проезда пассажиров важно, чтобы в вагонах метро сохранялся благоприятный микроклимат. Однако не все поезда оборудованы кондиционерами, которые помогают поддерживать оптимальную температуру при любых условиях, так как вагоны старого типа не подлежат установке систем климат-контроля. Информационные плакаты и наклейки призваны напомнить пассажирам, что в вагонах с естественной вентиляцией, при необходимости, можно самостоятельно регулировать температуру воздуха с помощью форточек", - привела пресс-служба слова начальника метро Дмитрия Пегова.

Ранее информация о системе климат-контроля была доступна только на электронных табло внутри некоторых составов. Теперь пассажиры метро будут оповещены о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне с помощью специальных наклеек. При наличии системы кондиционирования в вагоне будут размещены пиктограммы-наклейки с надписью "Этот вагон оборудован кондиционером", при ее отсутствии - стикеры с надписью "Этот вагон не оборудован кондиционером".

В пресс-службе отметили, что в настоящее время системами климат-контроля оборудованы почти 1,5 тыс. вагонов. Из них около 1,2 тыс. принадлежат серии 81-760/761/763 - самому современному типу подвижного состава в Московском метрополитене. Это вагоны, курсирующие на Таганско-Краснопресненской, Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. Остальные 305 вагонов относятся к серии 81-740.4/741.4 "Русич". Они эксплуатируются на Арбатско-Покровской, Бутовской и Кольцевой линиях московского метро.

Вагоны типа "Еж3" и 81-717/714, самые распространенные в Москве, оборудованы системой естественной приточно-вытяжной вентиляции, а в вагонах типов 81-720/721 "Яуза" и 81-740.1/741.1 "Русич" (в модификации с меньшим количеством дверей) применяется принудительная вентиляция. При повышении температуры в таком подвижном составе пассажирам следует открывать форточки.

С 2017 года на Таганско-Краснопресненскую линию начнется поставка перспективного типа подвижного состава с улучшенными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. За три года на одну из самых загруженных линий московского метро будут поставлены 768 новейших вагонов. Характеристики принципиально нового подвижного состава будут еще более совершенными: сквозной проход по всей длине поезда, возможность автоматического подъема части пассажирских сидений в часы пик.