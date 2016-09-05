Более 700 поездов дополнительно выйдут на линии метро Москвы в День города

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 700 поездов дополнительно выйдут на линии Московского метрополитена в дни празднования 869-летия столицы 10 и 11 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Во время празднования Дня города московское метро запустит 704 дополнительных поезда. Распределение подвижного состава будет зависеть от загруженности линий и количества городских празднований в районах станций метро", - сказал он.
Так, 10-11 сентября на Сокольническую линию дополнительно выйдет 118 поездов, на Арбатско-Покровскую - 18 поездов, на Филевскую - 154 поезда, на Кольцевую - 58 поездов в субботу и 62 поезда в воскресение, На Калужско- Рижскую - 198 поездов, на Таганско-Краснопресненскую - 50 поездов. Также на участке от станции "Киевская" до станции "Международная" в эти дни дополнительно будут курсировать 46 поездов.
День города в Москве отметят с размахом. Во вторые выходные сентября в столице пройдет более 1 тыс. праздничных мероприятий, посвященных 869-летию столицы. Центральным событием праздника станет торжественное открытие Дня города на Красной площади 10 сентября в полдень.
Праздничная программа на городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия. Музыкальный старт праздника на всех площадках города - а всего их будет 212 - состоится в 13:00 мск с исполнения гимна Москвы. Завершится праздничный день 10 сентября салютом в 22:00 мск.