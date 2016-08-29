Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста

Общество
29 августа, 12:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
На лицевой стороне билета размещен логотип моста. На обратной - фото строителя с указанием имени, фамилии, города, специальности и фраза, которая отражает его отношение к участию в проекте
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Московский метрополитен выпустил билеты категории "Единый", на которых изображены строители Крымского моста. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ "Упрдор "Тамань".

"Это портреты людей, которые непосредственно задействованы в возведении моста через Керченский пролив. Серия билетов с фотографиями строителей уже поступила в кассы Московского метрополитена. В продаже они будут до конца года", - говорится в сообщении.

Смотрите также
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"

На лицевой стороне билета, по информации пресс-службы, размещен логотип Крымского моста. На обратной - фотография строителя с указанием имени, фамилии, города, специальности и фраза, которая отражает его отношение к участию в проекте.

В пресс-службе Московского метрополитена ТАСС подтвердили информацию о выпуске билетов с изображением строителей Крымского моста.

В строительстве Крымского моста участвуют специалисты со всей России. Сейчас на объекте трудится около 3 тыс. человек. Многие из них строили такие уникальные объекты, как Байкало-Амурская магистраль, мост на остров Русский во Владивостоке, были задействованы в подготовке инфраструктуры Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года. Ранее ТАСС сообщал, что судоходный пролет Керченского моста планируют возвести в августе 2017 года. На период работ, которые займут максимум неделю, в Керченском проливе будет ограничено судоходство.

Смотрите также
Поезд "80 лет метрополитена"
Метро Москвы: первые станции, подземные дворцы и преодоление кризиса после распада СССР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Работа московского метро
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама