Московский метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Московский метрополитен выпустил билеты категории "Единый", на которых изображены строители Крымского моста. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ "Упрдор "Тамань".

"Это портреты людей, которые непосредственно задействованы в возведении моста через Керченский пролив. Серия билетов с фотографиями строителей уже поступила в кассы Московского метрополитена. В продаже они будут до конца года", - говорится в сообщении.

На лицевой стороне билета, по информации пресс-службы, размещен логотип Крымского моста. На обратной - фотография строителя с указанием имени, фамилии, города, специальности и фраза, которая отражает его отношение к участию в проекте.

В пресс-службе Московского метрополитена ТАСС подтвердили информацию о выпуске билетов с изображением строителей Крымского моста.

В строительстве Крымского моста участвуют специалисты со всей России. Сейчас на объекте трудится около 3 тыс. человек. Многие из них строили такие уникальные объекты, как Байкало-Амурская магистраль, мост на остров Русский во Владивостоке, были задействованы в подготовке инфраструктуры Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года. Ранее ТАСС сообщал, что судоходный пролет Керченского моста планируют возвести в августе 2017 года. На период работ, которые займут максимум неделю, в Керченском проливе будет ограничено судоходство.