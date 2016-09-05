МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения автобусов 17 маршрутов сократили по просьбе москвичей, еще на 11 маршрутах добавили дополнительный подвижной состав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"При департаменте транспорта Москвы функционирует штаб, который контролирует работу городских маршрутов. Участники рабочей группы ежедневно корректируют график движения автобусов с учетом пожелания москвичей. На 17 маршрутах сократились интервалы движения автобусов, на 11 - добавлен дополнительный подвижной состав, появились новые пассажирские места", - сказали в пресс-службе.

По решению штаба на 11 маршрутах выпущено 35 дополнительных автобусов средней, большой и особо большой вместимости. Это позволит в 2 раза сократить интервалы движения на некоторых маршрутах. Кроме того, для улучшения транспортной доступности района Раменки до 10 сентября будет запущен новый маршрут № 806 "Винницкая ул. - Ст. МЦК Лужники/м."Спортивная" с интервалом 8 минут.

"Планируя реформу, мы учитывали мнение пассажиров и разрабатывали новую маршрутную сеть в соответствии с их потребностями и ожиданиями. Диалог города с жителями продолжается и сегодня: каждый день мы рассматриваем обращения пассажиров: по возможности сокращаем интервалы движения автобусов, вводим новые остановки, дополнительный подвижной состав. Изменения коснутся и других маршрутов. Совместными усилиями мы создаем новую систему городского транспорта, которая будет максимально удобной", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Реформа наземного транспорта

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, что привело к повышенной нагрузке на наземный транспорт столицы, который стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключены контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2000 автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.