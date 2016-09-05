Московские школьники победили в блиц-туре Олимпиады мегаполисов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Команда Москвы стала победителем междисциплинарного блиц-тура Олимпиады крупных городов и столиц мира, который стартовал в понедельник утром в столичном лицее №1560. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.
"Москва набрала 69 баллов из 80 возможных. У школьников из Джакарты и Санкт-Петербурга - по 68 баллов, но индонезийские школьники оказались быстрее в решении задач, поэтому они вторые. София набрала 65 баллов и стала четвертой, а на пятом месте - Будапешт с 62 баллами", - говорится в сообщении.
Блиц-тур - это интеллектуальная разминка перед основными турами, в которой принимают участие команды-участницы олимпиады. На этом этапе участникам были предложены 80 заданий по математике, информатике, физике и химии уровня выпускного экзамена средней школы в разных странах мира. Лучшей в решении задач по математике и химии оказалась Москва, по информатике - Санкт-Петербург, по физике - Белград.
В десятку лидеров вошли также команды Белграда (Сербия), Пекина (Китай), Еревана (Армения), Минска (Беларусь) и Лейпцига (Германия). Одновременно с участниками Олимпиады мегаполисов задания блиц-тура выполняли учащиеся 289 московских школ. Лучшей среди них стала команда школы №179, на втором месте - школа №1329, на третьем - школа №1474, на четвертом - школа №1534, на пятом - школа №1537. По математике и физике среди школ лучший результат показали учащиеся школы №179, по информатике - №1329, по химии - школа №1534.
Первая Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира проходит с 4 по 9 сентября. Участниками соревнований выступают команды школьников 22 крупнейших столиц и мегаполисов мира. Площадки интеллектуальных соревнований - столичные школы. Соревнования пройдут по четырем общеобразовательным предметам: информатика, математика, физика и химия.
Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады мегаполисов состоялась 4 сентября в прямом эфире на Московском образовательном телеканале. Ежедневно с 4 по 9 сентября в 20:30 мск на mosobr.tv будет также выходить Дневник олимпиады.