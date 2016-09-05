Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские школьники победили в блиц-туре Олимпиады мегаполисов

Москва
5 сентября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
В десятку лидеров вошли также команды Белграда (Сербия), Пекина (Китай), Еревана (Армения), Минска (Беларусь) и Лейпцига (Германия)
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Команда Москвы стала победителем междисциплинарного блиц-тура Олимпиады крупных городов и столиц мира, который стартовал в понедельник утром в столичном лицее №1560. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

"Москва набрала 69 баллов из 80 возможных. У школьников из Джакарты и Санкт-Петербурга - по 68 баллов, но индонезийские школьники оказались быстрее в решении задач, поэтому они вторые. София набрала 65 баллов и стала четвертой, а на пятом месте - Будапешт с 62 баллами", - говорится в сообщении.

Блиц-тур - это интеллектуальная разминка перед основными турами, в которой принимают участие команды-участницы олимпиады. На этом этапе участникам были предложены 80 заданий по математике, информатике, физике и химии уровня выпускного экзамена средней школы в разных странах мира. Лучшей в решении задач по математике и химии оказалась Москва, по информатике - Санкт-Петербург, по физике - Белград.

В десятку лидеров вошли также команды Белграда (Сербия), Пекина (Китай), Еревана (Армения), Минска (Беларусь) и Лейпцига (Германия). Одновременно с участниками Олимпиады мегаполисов задания блиц-тура выполняли учащиеся 289 московских школ. Лучшей среди них стала команда школы №179, на втором месте - школа №1329, на третьем - школа №1474, на четвертом - школа №1534, на пятом - школа №1537. По математике и физике среди школ лучший результат показали учащиеся школы №179, по информатике - №1329, по химии - школа №1534.

Первая Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира проходит с 4 по 9 сентября. Участниками соревнований выступают команды школьников 22 крупнейших столиц и мегаполисов мира. Площадки интеллектуальных соревнований - столичные школы. Соревнования пройдут по четырем общеобразовательным предметам: информатика, математика, физика и химия.

Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады мегаполисов состоялась 4 сентября в прямом эфире на Московском образовательном телеканале. Ежедневно с 4 по 9 сентября в 20:30 мск на mosobr.tv будет также выходить Дневник олимпиады.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама