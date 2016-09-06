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В Москве 12 сентября в связи с праздником Курбан-байрам ограничат движение транспорта

Москва
6 сентября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Закрыты для проезда будут восемь улиц и в пять переулков
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта будут введены в Москве 12 сентября на восьми улицах и в пяти переулках. Это связано с проведением религиозного праздника Курбан-байрам, сообщается на сайте столичной мэрии.

"12 сентября с 04:00 до 11:00 мск в Москве закроют автомобильное движение по нескольким улицам и переулкам. Автомобилисты не смогут проехать по улицам Дурова, Большой Татарской, Мещанской, Минской (от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта), Южнобутовской (от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца) и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца)", - уточняется в сообщении.

Кроме того, на улице Хачатуряна (от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы) будет перекрыта одна полоса со стороны мечети. Ограничения также будут действовать на Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском и Капельском (от проспекта Мира до улицы Гиляровского) переулках.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей, молитв и праздничного намаза, кульминацией является жертвоприношение.

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