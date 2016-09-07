Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кибовский: себестоимость билета в театр в пять раз выше его цены

Москва
7 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По его мнению, если бы правительство Москвы не финансировало театры, они бы стали недоступным для большинства людей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реальная себестоимость билета на театральную постановку в пять раз выше его цены в кассе. Об этом в среду заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на пресс-конференции в ТАСС.

"Если возьмете себестоимость постановки, включающей в себя все - от коммунальных расходов, свет в зале, охрану и заканчивая зарплатой артистов и музыкантов, которые дарят действо, - то в среднем мы дотируем 80% стоимости билета. То есть вы платите в кассу только 20% от реальной стоимости этого билета", - отметил Кибовский.

Он добавил, что даже у самых успешных, финансово обеспеченных театров этот показатель не больше 65 на 35. "То есть даже в лучших театрах 65% входит в стоимость ваших билетов, а 35% дотирует город", - подчеркнул глава департамента.

По его мнению, если бы правительство Москвы не финансировало театры, это искусство стало бы недоступным для большинства людей. "Нет ни одного театра, какой бы он успешный ни был, который был бы способен жить на самоокупаемости", - заключил Кибовский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
7
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама