Кибовский: себестоимость билета в театр в пять раз выше его цены

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реальная себестоимость билета на театральную постановку в пять раз выше его цены в кассе. Об этом в среду заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на пресс-конференции в ТАСС.

"Если возьмете себестоимость постановки, включающей в себя все - от коммунальных расходов, свет в зале, охрану и заканчивая зарплатой артистов и музыкантов, которые дарят действо, - то в среднем мы дотируем 80% стоимости билета. То есть вы платите в кассу только 20% от реальной стоимости этого билета", - отметил Кибовский.

Он добавил, что даже у самых успешных, финансово обеспеченных театров этот показатель не больше 65 на 35. "То есть даже в лучших театрах 65% входит в стоимость ваших билетов, а 35% дотирует город", - подчеркнул глава департамента.

По его мнению, если бы правительство Москвы не финансировало театры, это искусство стало бы недоступным для большинства людей. "Нет ни одного театра, какой бы он успешный ни был, который был бы способен жить на самоокупаемости", - заключил Кибовский.