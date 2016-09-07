Почти четверть работодателей в центрах занятости Москвы составили бюджетные организации

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Количество государственных компаний, которые обращаются в московские центры занятости за помощью в подборе персонала, с января 2015 года по сентябрь 2016 года увеличилось с 17,7% до 24,4%. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы Андрей Бесштанько.

"Количество работодателей, которые заявляют о вакансиях, в бюджетном секторе увеличилось с 17% до 24%", - сказал Бесштанько на пресс-конференции департамента, посвященной новым подходам в организации эффективного трудоустройства москвичей. Согласно представленной информации, точные цифры составили 17,7% на 1 января 2015 года и 24,4% на 1 сентября 2016 года.

Основные отрасли, в которых требуются специалисты в государственных компаниях - это здравоохранение, соцзащита, культура и, в меньшей степени, образование - "там вакансий нет", отметил замглавы департамента. Во внебюджетном секторе, по его словам, больше всего вакансий в строительстве, ритейле и сфере услуг.

По данным департамента, ежегодно в центры занятости за помощью в подборе персонала обращается порядка 3600 работодателей. По словам Бесштанько, в ведомстве ожидают, что их число к концу года возрастет - после введения с 1 сентября интерактивного портала Центра занятости населения Москвы. Это даст работодателям загружать вакансии в электронном виде прямо на портал, а не подавать их в бумажном виде или по электронной почте, как раньше, отметил замглавы департамента.

ЦИФРЫ Общее количество вакансий в базе данных центров занятости, по данным на 1 января 2016 года, составляло 134,5 тыс. против 139,3 тыс. в 2015 году. Количество вакансий по рабочим профессиям в то же время снизилось со 106,2 тыс. до 82,5 тыс. единиц (с 76,2% до 61,4% от общего числа вакансий). Официальное число зарегистрированных безработных в Москве в 2015 году составляло 106,68 тыс. человек, за период январь-август 2016 года - 92,9 тыс. человек.