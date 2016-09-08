Городской наземный транспорт начал останавливаться около станций МЦК

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автобусы, троллейбусы и трамваи с четверга начали останавливаться около станций Московского центрального кольца (МЦК).
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, пока интервалы движения городского транспорта составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.
"С 8 сентября автобусы, троллейбусы и трамваи будут останавливаться возле станций МЦК. Для пересадки с наземного транспорта на новую магистраль для пассажиров работают 170 маршрутов. Более половины из них - это городские автобусы. С учетом расположения станций МЦК оптимизировано 9 маршрутов наземного транспорта", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, для более 4 тыс. остановок обновлены карты территории, а у 15 остановок теперь совпадают названия со станциями нового кольца. Оптимизация городской маршрутной сети продолжится и после ввода Московского центрального кольца. "В Москве организован специальный штаб, ведущий работу по запросам пассажиров наземного транспорта. Ежедневно там анализируются предложения по изменению трасс маршрутов и ввода дополнительных единиц подвижного состава и остановок", - отметили в пресс-службе.
Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.
На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 руб.