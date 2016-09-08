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На Люблинско-Дмитровской линии в 2017 году появится новое электродепо

Москва
8 сентября, 17:03 UTC+3
Сооружение основных железобетонных каркасов в здании депо "Лихоборы" выполнено на 85%
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Москве завершается строительство основных конструкций ремонтного корпуса электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Сооружение основных железобетонных каркасов в здании депо выполнено на 85%. Ведется возведение наружных стен", - отметил Бочкарев. По его словам, завершена проходка обоих перегонных тоннелей от депо "Лихоборы" до станции "Окружная". Бочкарев также сообщил, что электродепо "Лихоборы" планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

"В новых депо Московского метрополитена создаются не только условия для ремонта подвижного состава, но и возможности для отдыха локомотивных бригад. У людей, которые работают на таком сложном транспортном объекте, как метрополитен, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы. Помимо комнат отдыха, в депо строятся душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы", - сказал Бочкарев.

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