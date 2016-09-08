Более 25% участников опроса согласны на помощь властей Москвы в сфере капремонта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 26% участников опроса в проекте "Активный гражданин" заинтересовались помощью московских властей для перевода средств на капитальный ремонт из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на спецсчет. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"Заинтересовались помощью города 26,56% активных граждан, желающих перевести накопления на специальный счет. Эксперты уже сейчас прорабатывают список домов, которые по итогам голосования в числе первых получат поддержку города. Информация об их адресах будет размещена на странице результатов проекта "Активный гражданин". Отметим, что собственников помещений дополнительно проинформируют о том, как можно будет получить необходимую организационную поддержку", - сказали в пресс-службе.

Собеседник пояснил, что речь идет о подготовке документов и проведении общего собрания для осуществления такого перехода. Еще 24,46% респондентов не планируют переводить накопления на капитальный ремонт с общего счета на специальный. Среди них 9,44% дополнительно отметили, что смогут самостоятельно решить все организационные вопросы, если такая потребность появится в будущем. 10,99% участников голосования указали, что не участвуют в общем собрании, поскольку не являются собственниками жилья.

Затруднились ответить 38% участников голосования. Всего в опросе приняли участие 147,5 тыс. респондентов.

Больше года в Москве действует новая система капитального ремонта, согласно которой собственники накапливают средства на проведение работ в своем доме. Взносы жильцов поступают в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", откуда распределяются в порядке общей очереди. Существует и альтернативный вариант - открытие специального счета в банке, когда средства жильцов расходуются на ремонт только их дома.