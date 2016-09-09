В ГМИИ им. А. С. Пушкина будет заложен камень в основание нового здания

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония закладки камня в основание нового здания будущего депозитарно-реставрационного и выставочного центра пройдет в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В торжественной церемонии, как ожидается, примут участие председатель Госдумы Сергей Нарышкин, первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра позволит качественно изменить принципы хранения фондов, обеспечить и контролировать уровень температурно-влажностного, светового и биологического режимов", - отмечают в пресс-службе музея.

В ГМИИ им. А. С. Пушкина напомнили, что с момента открытия музея в 1912 году у него не было специализированного помещения для хранения экспонатов. Планируется, что после открытия в 2019 году в центр переместят около 700 тыс. музейных предметов, в том числе коллекции живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, нумизматики. Кроме того, там разместятся реставрационные мастерские и выставочное пространство.

Проект здания разработан архитектурным бюро "Проект Меганом" Юрия Григоряна, оно же выиграло в 2014 году конкурс на разработку концепции ГМИИ им. А. С. Пушкина. На строительство планируется выделить 3,47 млрд рублей.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в Музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию Музейного городка проводится в два этапа. С 2014 по 2019 год реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под Галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под Галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр), а также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.

После введения этих зданий в эксплуатацию с 2019 по 2022 год планируется закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина, где останутся слепки и экспонаты, связанные с древним миром. После завершения строительных работ площадь ГМИИ увеличится более чем в два раза, до 105 000 кв. м. Ожидается, что число посетителей Музейного городка превысит 3 млн. человек в год.