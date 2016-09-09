Собянин открыл пешеходный переход близ метро "Университет" и пообщался со студентами МГУ

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу открыл пешеходный переход возле станции метро "Университет" и пообщался со студентами МГУ им. М.В. Ломоносова. Переход расположен на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта.
"Подарок ко Дню города строители вам преподнесли - подземный переход на проспекте Вернадского и Ломоносовского. Здесь достаточно опасное было место - не мне вам рассказывать", - сказал Собянин, обращаясь к студентам.
По его словам, этот перекресток ежедневно проходили около 40 тыс. человек. "Тут огромное количество машин, пешеходов, студентов. Конечно, было много обращений, чтобы сделать в этом месте качественный переход", - отметил мэр Москвы.
Он рассказал, что при строительстве возникали сложности, связанные с перекладкой большого числа коммуникаций. "Тем не менее, объект завершен, так что можете ходить комфортно и безопасно", - добавил Собянин.
Длина пешеходного тоннеля превышает 190 м, ширина - от 6,5 до 13 м. Он имеет четыре выхода на обе стороны Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского. Строительство началось в декабре 2014 года, при его возведении пришлось переложить 228 километров различных подземных коммуникаций.
В Адресной инвестиционной программе города на 2015-2018 годы предусмотрено строительство 26 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.