Почти 30 халяльных ресторанов Москвы по случаю Курбан-байрама будут угощать бараниной

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Угощение из жертвенного мяса, баранины, по случаю Курбан-байрама будет бесплатным 16-18 сентября для посетителей 26 столичных ресторанов и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РФ.
"Желая подарить жителям и гостям города праздничное настроение, Духовное управление мусульман Москвы приглашает с 16 по 18 сентября всех желающих в рестораны и кафе-халяль. Каждому гостю организаторы дарят бесплатное угощение, приготовленное из мяса курбана (т.е. мяса жертвенного животного, "курбан" - "жертва" в переводе с арабского - прим. ТАСС), либо возможность заказать блюдо в службе доставки", - сообщили в пресс-службе. В акции участвует 26 халяльных ресторанов и кафе столицы.
Жертвоприношение является кульминацией праздника Курбан-байрам, который приходится в этом году на 12 сентября. В Москве нет ни одной площадки, где можно было совершить древний ритуал. В Московской области для этих целей отведено 14 мест. Кроме того, пенсионеры смогут заказать доставку жертвенного мяса на дом.