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Намаз в Курбан-байрам в Москве совершат на десяти площадках

Москва
9 сентября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Торжества в московской Соборной мечети возглавит председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Намаз в праздник жертвоприношения Курбан-байрам совершат 12 сентября в Москве на десяти площадках: в мечетях, общинных центрах и временных шатрах. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Москвы.

О празднике
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман по святым местам, связанным с жизнью пророка, в Саудовской Аравии.

В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей, молитв и праздничного намаза, кульминацией является жертвоприношение. В Москве совершения этого обряда запрещено; для этого выделено 14 специальных площадок по Московской области. Пенсионеры смогут заказать жертвенное мясо с доставкой на дом.

Праздничные молитвы пройдут в московской Соборной мечети, где торжества возглавит председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, в Мемориальной мечети на Поклонной горе, Исторической мечети в центре Москвы и в мечети "Ярдэм" в Отрадном.

Кроме того, во временных шатрах и общинных центрах намаз состоится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Изумрудный" в Южном Бутове, в парке "Сокольники", в районах Нагатинский Затон, Нижегородский, Люблино, Марьина Роща. Молитвы будут начинаться в разное время и длиться около часа. Самое раннее время начала намаза - 6:30 мск, самое позднее - 8:00 мск.

Во вторник, 13 сентября, пройдет праздничный намаз в единственной шиитской мечети в Москве "Инам", расположенной также в Отрадном. Подавляющее большинство мусульман во всем мире - сунниты.

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