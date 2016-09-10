Минобороны и правительство Москвы запустят проект по обмену данными о здоровье призывников

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по формированию системы межведомственного обмена информацией о состоянии здоровья граждан, призываемых на военную службу, проведут Минобороны РФ и правительство Москвы, сообщил журналистам начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Александр Чаплюк.
"Министерство обороны выступило с инициативой к субъектам Российской Федерации о проработке вопросов формирования системы обмена информацией о состоянии здоровья призывников на основе внедряемых в последние годы медицинских информационных систем. Пилотный проект по формированию такой системы будет проведен в рамках соглашения, подписанного с правительством Москвы", - сказал Чаплюк, выступая на круглом столе по вопросам взаимодействия Минобороны России с субъектами РФ по вопросам охраны здоровья военнослужащих и призывников.
В рамках проекта будут выработаны механизмы обмена информацией о состоянии здоровья призывников через телекоммуникационные каналы связи и обработки данной информации в рамках медицинского освидетельствования, а также при оказании им медицинской помощи в медицинских (военно-медицинских) организациях, подчеркнул Чаплюк.
Он отметил, что по итогам проекта будут выработаны конкретные меры по созданию алгоритмов взаимодействия между военными и гражданскими организациями здравоохранения в интересах медицинского освидетельствования граждан, призываемых на военную службу.
На круглом столе также было отмечено, что с 2012 по 2015 год показатель годности призывников вырос с 69,9% до 76,8%, при этом доля граждан, освобожденных от призыва, стала снижаться.