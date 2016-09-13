Систему обеззараживания воздуха запустили в электричках на МЦК

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Систему обеззараживания воздуха запустили во всех поездах "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК). Она защищает пассажиров от возможных инфекций и вирусов в вагонах, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Фильтр встроен в систему климат-контроля, которая есть в каждом вагоне. Помимо очищения воздуха, система способна поддерживать оптимальную температуру при любой погоде", - уточняется в сообщении.
В вагонах действует непрерывная циркуляция и очистка воздуха. Проходя по специальным каналам в климатической установке, воздух обеззараживается при помощи ультрафиолетовых ламп. Климатическая установка расположена на крыше каждого вагона. Кроме этого, каждый головной вагон оборудован компактной климатической установкой для кабины машиниста, она функционирует независимо от аналогичной системы в пассажирском салоне.
МЦК было запущено 10 сентября. По кольцу курсирует 28 скоростных электропоездов "Ласточка". В часы пик поезда ходят каждые шесть минут, в остальное время - с интервалом 11-15 минут. Общая продолжительность поездки по кольцу составляет около 83 минут.
Протяженность МЦК составляет 54 км. Для пассажиров на сегодняшний день доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть пересадок на пригородные электрички. До конца года будут открыты все станции - 31, из них 14 пересадок на метро.
Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье