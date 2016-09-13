Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве владельцы катеров и гидроциклов могут регистрировать их онлайн

Москва
13 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Также в электронном виде можно подать заявление на право управления ими
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве через Единый портал государственных и муниципальных услуг начало принимать в электронном виде заявления от граждан на регистрацию катеров, моторных лодок и гидроциклов, а также на право управления ими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На официальном интернет-портале "Госуслуги" теперь можно подать документы на аттестацию судоводителя, поставить или снять с регистрационного учета маломерное судно, а также обратиться по вопросам проведения надзора на водных объектах. Также возможна дистанционная подача документов на проведение техосвидетельствования маломерных судов в процессе их эксплуатации, после проведения ремонта, переоборудования, аварии, а также для определения их состояния", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что две из наиболее востребованных государственных услуг, предоставляемых Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) Москвы, - это регистрация катеров, моторных лодок и гидроциклов, аттестация судоводителей и выдача им удостоверений на право управления данным видом водного транспорта.

По данным управления, с начала 2016 года Главным управлением МЧС России по Москве зарегистрировано 689 маломерных судов (в 2015 году регистрацию прошли более 880 единиц). Теоретические и практические экзамены в рамках аттестации судоводителей с начала этого года прошли 1814 граждан. Всего на учете столичной ГИМС находится 59 217 судоводителей. С начала года территориальным органом МЧС России по Москве технически освидетельствованы 833 маломерных судна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Реставрация арки Северного входа ВДНХ началась в Москве
3
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы
12
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
2
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
3
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
4
Соль внесли в перечень продэмбарго
5
В России создали новое звукопоглощающее покрытие для "Бореев" и "Ясеней"
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
Темы дня
Реклама