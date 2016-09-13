В Москве владельцы катеров и гидроциклов могут регистрировать их онлайн

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве через Единый портал государственных и муниципальных услуг начало принимать в электронном виде заявления от граждан на регистрацию катеров, моторных лодок и гидроциклов, а также на право управления ими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На официальном интернет-портале "Госуслуги" теперь можно подать документы на аттестацию судоводителя, поставить или снять с регистрационного учета маломерное судно, а также обратиться по вопросам проведения надзора на водных объектах. Также возможна дистанционная подача документов на проведение техосвидетельствования маломерных судов в процессе их эксплуатации, после проведения ремонта, переоборудования, аварии, а также для определения их состояния", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что две из наиболее востребованных государственных услуг, предоставляемых Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) Москвы, - это регистрация катеров, моторных лодок и гидроциклов, аттестация судоводителей и выдача им удостоверений на право управления данным видом водного транспорта.

По данным управления, с начала 2016 года Главным управлением МЧС России по Москве зарегистрировано 689 маломерных судов (в 2015 году регистрацию прошли более 880 единиц). Теоретические и практические экзамены в рамках аттестации судоводителей с начала этого года прошли 1814 граждан. Всего на учете столичной ГИМС находится 59 217 судоводителей. С начала года территориальным органом МЧС России по Москве технически освидетельствованы 833 маломерных судна.