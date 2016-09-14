Количество инфарктов в Москве снизилось за последние три года на 20%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Число случаев инфарктов в Москве с 2013 года сократилось на 20%. Об этом сообщила главный кардиолог столицы Елена Васильева. Она отметила, что этому поспособствовало создание системы оперативной помощи пациентам.

"Результативность инфарктной сети подтверждает статистика за последние три года. Не только уменьшилась больничная летальность от инфаркта миокарда, но и стала снижаться сама заболеваемость. С 2013 года количество случаев инфаркта миокарда снизилось более чем на 20%", - сообщила Васильева в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

"Сегодня центров в столице достаточно, и даже больше, чем в большинстве европейских столиц. В эти центры, которые работают круглосуточно, машины скорой помощи быстро довозят пациентов с инфарктами миокарда. Там больным восстанавливают коронарный кровоток, ставят стент", - пояснила главный кардиолог.

Она также сообщила, что в городе начали открывать первые кабинеты вторичной профилактики инфарктов и инсультов. "В тестовом режиме они работают уже в нескольких поликлиниках Москвы. Однако к февралю 2017 года кабинет вторичной профилактики будет работать в центральной поликлинике каждого округа столицы. Работу там поручено вести самым квалифицированным кардиологам из 46 столичных амбулаторных центров", - отметила Васильева.

По ее словам, москвичи также могут проверить сердце в районных поликлиниках у врачей-кардиологов. "Для сложных случаев в рамках общегородской акции, которая пройдет 29-30 сентября в центре атеротромбоза ГБУЗ имени И. В. Давыдовского, будет организован прием. Его будут вести квалифицированные специалисты нашего центра, в том числе и я сама", - сообщила Васильева.