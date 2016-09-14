Собянин: чистота воздуха в Москве соответствует уровню крупных городов Европы

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Состояние воздуха в Москве находится на уровне других европейских городов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Независимой газете".
У мэра поинтересовались мнением относительно рейтинга, в котором Москва занимает высокую строчку по уровню загрязнения воздуха. "Не хочу комментировать слова министра (природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского). Он сам, кажется, уже это прокомментировал и сказал, что его не совсем правильно поняли, и такой ситуации в городе нет. Уровень чистоты воздуха в Москве примерно соответствует крупным европейским городам (где-то лучше, где-то хуже)", - сказал Собянин.
По его словам, объем выбросов в Москве действительно огромный, но их опасность несопоставима с металлургическими комбинатами в Норильске и других подобных городах. "Хорошую динамику в улучшении экологии Москвы дает жесткое регулирование в части экологических требований к топливу и перехода на евро-5, улучшения качества двигателей и запрета на въезд экологически грязных автомобилей, замены всего автобусного парка, а также реконструкция одного из самых крупных загрязнителей - Московского НПЗ. Принимаются и иные меры", - отметил Собянин.
Что касается воды и почвы, "везде есть положительная динамика". "Но говорить, что Москва - экологически чистый город, еще не приходится. В Москве 4 миллиона машин, а в Подмосковье - около 3, и это, конечно, оказывает очень серьезное воздействие и на почву, и на атмосферу, и на воду", - признал мэр.
Он добавил, что снижение количества пробок на дороге и плотности движения напрямую влияет на экологию города. "Это связанные вещи. Невозможно отдельно работать с транспортом, а отдельно - с экологией", - считает Собянин.