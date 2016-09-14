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Художественную подсветку мостов и зданий разработают для МЦК

Москва
14 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Подрядчику предстоит предложить индивидуальную схему вечерне-ночного освещения мостов и зданий в двух режимах - повседневном и праздничном
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские власти объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки художественной подсветки для мостов и зданий вдоль Московского центрального кольца, в адресный перечень входит более 60 объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Согласно документации (на портале поставщиков - ТАСС), подрядчику предстоит разработать индивидуальную схему вечерне-ночного освещения мостов и зданий в двух режимах - повседневном и праздничном", - говорится в сообщении.

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Адресный перечень включает в себя более 60 объектов. Среди них: Луженецкий железнодорожный мост (между Новодевичьей и Бережковской набережной), Дорогомиловский (на Пресненской набережной), Даниловский (на Даниловской набережной), Андреевский (между Пушкинской и Фрунзенской набережной) и еще больше десяти мостов по другим адресам.

Также, согласно конкурсной документации на портале поставщиков, будет сделана подсветка на зданиях на станциях Лихоборы, Лефортово, Кутузово, Серебряный бор, Пресня, Подмосковная, Андроновка и Угрешская.

Суммарная стоимость пяти контрактов составляет порядка 18 млн рублей. Заказчиком выступает департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Победителя конкурса определят после 5 октября.

Пассажирское движение на МЦК запустили 10 сентября: для пассажиров доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. До конца года будут открыты все станции - 31, из них 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички. В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

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