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Акция "Внимание, переезд!" стартовала на Московской железной дороге

Москва
14 сентября, 12:53 UTC+3
В рамках акции проходят рейды по выявлению нарушителей. Их привлекают к административной ответственности, а также проводят с ними разъяснительную работу
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Акция "Внимание, переезд!", направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, началась в среду на полигоне Московской железной дороги (МЖД). Как сообщили в управлении столичной магистрали, мероприятие пройдет до 30 сентября.

"В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов", - уточнил представитель дороги.

С начала 2016 года на железнодорожных переездах МЖД произошло восемь случаев столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным. "Несмотря на то, что это почти наполовину меньше, чем за аналогичный период 2015 года, количество несчастных случаев с участием автомобилистов по-прежнему остается на высоком уровне", - отмечают железнодорожники.

Обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителями правил безопасности приводят к происшествиям с поездами, в том числе пассажирскими.

В рамках акции "Внимание, переезд!" организуют специальные рейды на переездах по выявлению незаконопослушных водителей. Нарушителей правил дорожного движения привлекают к административной ответственности, а также проводят с ними разъяснительную работу.

На МЖД постоянно осуществляется техническое обслуживание и модернизация переездов. За восемь месяцев 2016 года на 91 переезде был проведен текущий ремонт проезжей части, еще на двух переездах железнодорожники заменили резино-кордовый настил.

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