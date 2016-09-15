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Доступ в парк "Зарядье" в Москве будет круглосуточным и свободным

Москва
15 сентября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Попасть в него можно будет практически из любой точки периметра - с Москворецкой набережной, со стороны Васильевского спуска, с улицы Варварки и Китайгородской стены
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Парк "Зарядье" в столице будет работать круглосуточно, и там не предусмотрены заборы. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Парк будет открыт для посетителей круглый год, двадцать четыре часа в сутки, абсолютно бесплатно. Попасть в него можно будет практически из любой точки периметра - с Москворецкой набережной, со стороны Васильевского спуска, с улицы Варварки и Китайгородской стены. Мы приняли решение отказаться от каких-либо заборов, и мэр Сергей Собянин поддержал эту концепцию", - отметил Кузнецов.

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Круговая панорама появится в парке "Зарядье" в центре Москвы

Он уточнил, что парк будет полностью приспособлен для маломобильных групп граждан - рельеф позволяет беспрепятственно попасть на территорию, а со стороны набережной будут установлены специальные лифты.

По словам Кузнецова, рядом с парком, напротив "парящего" моста, будет находиться пассажирский причал. Ранее его планировали перенести на 200-300 м в сторону, однако акватория Москва-реки не позволила этого сделать.

Кузнецов напомнил, что парк "Зарядье" планируется открыть в 2017 году. Он строится на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Это будет тематический парк с четырьмя характерными для России климатическими зонами: тундра, степь, лес и заливные луга. Специалисты создадут искусственный микроклимат в разных частях парка с помощью новых технологий.

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