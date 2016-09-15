Ряд улиц в Москве перекроют из-за фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько улиц в Москве будут закрыты для движения транспорта с 23 по 27 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света". Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности.

"Будут закрыты: улица Петровка с 17:00 до 23:00 мск 24, 25, 26 и 27 сентября, улица Нижние Мневники - с 18:00 до 23:00 мск 24, 25 и 27 сентября. Нельзя будет проехать 23, 24 и 25 сентября с 18:00 до 23:00 мск по улицам Лебедева, Менделеева, Академика Хохлова, Университетскому проспекту, улице Косыгина", - уточнили в департаменте, добавив, что также с 19:00 до 23:00 мск с 23 по 27 сентября будет закрыта улица Моховая.

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Фестиваль "Круг света" пройдет в Москве в шестой раз с 23 по 27 сентября на шести площадках. Впервые лазерные проекции появятся на главном здании МГУ имени Ломоносова. Кроме того, световые спектакли состоятся на ВДНХ, на зданиях Большого театра, концертного зала "Известия HALL", на Гребном канале. Мероприятия фестиваля - лекции, семинары, ворк-шопы - пройдут на Красном Октябре.

Например, на Гребном канале покажут создание световой копии Крымского (Керченского) моста. Лазеры наведут на водяные потоки специально сконструированных фонтанов - мост через Гребной канал будет состоять из воды и света, он соединит берег со стороны стадиона "Крылатское" с земляной косой в центре канала. На ней установят конструкцию, на которой будут сменять друг друга световые проекции видов российских городов, высота мини-города составит более 50 метров.

В другой точке - на фасаде главного здания МГУ - создадут гигантскую световую проекцию фигуры Михаила Ломоносова высотой с само здание. Ученый "расскажет" об истории создания Московского университета, спускаясь по световой лестнице. Его повествование дополнят проекции строительства университетской высотки.

На главном фасаде ВДНХ покажут видеомэппинг по мотивам песен из известных отечественных кинофильмов. Песни будет исполнять Хор Турецкого, который выступит 24 сентября. На Большом театре - покажут шоу, посвященное Году кино, на здании "Известий" ожидаются выступления виджеев.