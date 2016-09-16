Москва-река включена в концепцию парка "Зарядье"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Концепция парка "Зарядье", который строится на месте бывшей гостиницы "Россия", предусматривает тесные связи с Москвой-рекой. Об этом в пятницу журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы стараемся создать прочные связи с рекой: на подземном уровне парк будет соединяться с набережной с помощью перехода, где также разместится небольшая экспозиция - предметы, найденные во время археологических раскопок в Зарядье. Вдоль набережной на высоте до двух метров по парку пройдет прогулочный променад. Он позволит любоваться Москвой-рекой прямо из парка. Этот рельеф связан с тем, что Китайгородская стена местами была не до конца разобрана", - пояснил главный архитектор.

По его словам, в парке появится сеть мини-озер, а променад и "парящий" мост позволят любоваться водной поверхностью с высоты.

"Кроме того, проектом предусмотрено создание сети небольших озер с камышами и другими околоводными растениями. В английском варианте концепции зона называется wetland, что означает "влажная земля". Будет создано комфортное пространство для прогулок около воды с интересной подсветкой. Наконец, третий уровень - "парящий мост", - уточнил Кузнецов.

Мост с функцией смотровой площадки и вылетом конструкции в 70 метров будет нависать над всей набережной и частично над рекой.

"Мост станет инженерным чудом парка, - отметил архитектор. - Представьте себе, его вес - 3650 тонн - это примерно вес машин в пробке длиной почти в 20 км! И стоит он всего на двух опорах. Сначала мы хотели сделать лифт, опускающийся на набережную, но отказались, чтобы не создавать ложного ощущения дополнительной опоры, лифты будут только со стороны парка".