В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе

Мишка для новорожденного: как плюшевые игрушки помогут врачам перинатального центраОбщество 16 сентября, 17:55
Компания PricewaterhouseCoopers стала новым аудитором ФИФАСпорт 16 сентября, 17:45
Алексей Дюмин поздравил работников предприятий ОПК Тульской области с Днем оружейникаНовости партнеров 16 сентября, 17:43
Сечин выиграл иск к "Ведомостям" из-за публикации о доме в БарвихеЭкономика и бизнес 16 сентября, 17:31
Шойгу принял участие в церемонии вступления ассоциации клубов ДОСААФ в "Юнармию"Армия и ОПК 16 сентября, 17:09
Страницы истории: готовил ли Сталин десант на АляскуВ стране 16 сентября, 17:05
Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Бишкеке. ВидеотрансляцияПолитика 16 сентября, 17:05
Как выглядят новые станции московского метроМосква 16 сентября, 17:04
МУС начнет рассматривать экологические преступленияМеждународная панорама 16 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Движение по новой эстакаде на пересечении Щелковского шоссе с 9-й Парковой улицей было запущено в пятницу. Как сообщается на портале столичного Стройкомплекса, в торжественной церемонии принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"После запуска эстакады пропускная способность магистрали повысится на 25%. Это важный этап реконструкции Щелковского шоссе, которую мы планируем завершить в ближайшее время", - цитирует портал Хуснуллина.
Эстакаду возвели в рамках реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Проект реконструкции магистрали также предусматривает расширение 13,5 км автодороги от станции метро "Красносельская" до МКАД до трех-четырех полос движения в каждом направлении.
Кроме этого, будут построены дополнительно порядка 10 км боковых проездов и съездов, оборудованы заездные карманы для общественного транспорта и парковочные места. В рамках реконструкции также появятся пять пешеходных переходов. Для сохранения комфорта москвичей, проживающих рядом с Щелковским шоссе, в домах установят новые шумозащитные окна.
Кроме того, заммэра открыл движение на участке Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе.
Северо-Восточная хорда соединит юго-восток и север Москвы, длина магистрали - 29 км. Трасса соединит крупные автомобильные дороги северо-востока столицы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Малого кольца МЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы.