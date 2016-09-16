В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Движение по новой эстакаде на пересечении Щелковского шоссе с 9-й Парковой улицей было запущено в пятницу. Как сообщается на портале столичного Стройкомплекса, в торжественной церемонии принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"После запуска эстакады пропускная способность магистрали повысится на 25%. Это важный этап реконструкции Щелковского шоссе, которую мы планируем завершить в ближайшее время", - цитирует портал Хуснуллина.

Эстакаду возвели в рамках реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Проект реконструкции магистрали также предусматривает расширение 13,5 км автодороги от станции метро "Красносельская" до МКАД до трех-четырех полос движения в каждом направлении.

Кроме этого, будут построены дополнительно порядка 10 км боковых проездов и съездов, оборудованы заездные карманы для общественного транспорта и парковочные места. В рамках реконструкции также появятся пять пешеходных переходов. Для сохранения комфорта москвичей, проживающих рядом с Щелковским шоссе, в домах установят новые шумозащитные окна.

Кроме того, заммэра открыл движение на участке Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе.

Северо-Восточная хорда соединит юго-восток и север Москвы, длина магистрали - 29 км. Трасса соединит крупные автомобильные дороги северо-востока столицы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Малого кольца МЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы.