Мосгоризбирком: жалоб на ход голосования на выборах в Госдуму в Москве пока нет

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Жалоб на ход голосования на выборах в Госдуму в Москве в Московскую городскую избирательную комиссию пока не поступало. Об этом в пятницу сообщил секретарь Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Жалоб в этот день у нас пока нет", - сказал Ермолов.

По состоянию на 09:00 мск, Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Госдумы VII созыва в Москве нарушений не выявил. "Видеоцентр Общественного штаба по наблюдению за выборами работает в штатном режиме, видеооператоры получают изображения со всех избирательных участков столицы. По состоянию на девять утра выявлено 20 технических проблем на избирательных участках. На 18 участках наблюдалось скопление людей. Нарушений, влияющих на результаты голосования, не выявлено", - отметил руководитель видеоцентра штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

18 сентября, в единый день голосования, в России проводятся выборы депутатов Государственной думы VII созыва. Впервые после долгого перерыва они проходят по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В Москве на избирательных участках установлено порядка 6,7 тыс. камер видеонаблюдения. Впервые технические возможности видеонаблюдения в столице были использованы на выборах президента России в 2012 году, затем - на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.