Помощь медиков на избирательных участках в Москве во время голосования не понадобилась

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что кому-то из избирателей в Москве потребовалось помощь медиков во время голосования, в Мосгоризбирком не поступала. Об этом сообщил в понедельник журналистам секретарь комиссии Юрий Ермолов.

"У нас нет данных, что кому-то стало плохо на избирательном участке", - сказал он.

Председатель МГИК Валентин Горбунов уточнил, что не пришлось вызывать "скорую" и членам участковых комиссий, а всего их было задействовано более 43 тыс. человек.

"Даже на участке, где случилась потасовка между кандидатом от КПРФ и его помощниками с членами участковой комиссии", - сказал Горбунов. Он уточнил, что инцидент произошел около 4 часов утра на участке №1403.

Всего в медицинском обеспечении в день выборов в Москве было задействовано более 8 тыс. врачей.