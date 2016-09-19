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Помощь медиков на избирательных участках в Москве во время голосования не понадобилась

Москва
19 сентября, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Всего в медицинском обеспечении в день выборов в Москве было задействовано более 8 тыс. врачей
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что кому-то из избирателей в Москве потребовалось помощь медиков во время голосования, в Мосгоризбирком не поступала. Об этом сообщил в понедельник журналистам секретарь комиссии Юрий Ермолов.

"У нас нет данных, что кому-то стало плохо на избирательном участке", - сказал он.

Председатель МГИК Валентин Горбунов уточнил, что не пришлось вызывать "скорую" и членам участковых комиссий, а всего их было задействовано более 43 тыс. человек.

"Даже на участке, где случилась потасовка между кандидатом от КПРФ и его помощниками с членами участковой комиссии", - сказал Горбунов. Он уточнил, что инцидент произошел около 4 часов утра на участке №1403.

Всего в медицинском обеспечении в день выборов в Москве было задействовано более 8 тыс. врачей.

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