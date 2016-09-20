На фестивале "Круг света" в Москве покажут танцующие фейерверки

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 40 тыс. залпов фейерверков прогремят на фестивале "Круг света" в Москве. Основными площадками для просмотра пиротехнических шоу станут Университетская площадь перед зданием МГУ имени М.В. Ломоносова, Гребной канал и ВДНХ, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Так, на павильоне № 1 ВДНХ посетители увидят пиротехнический водопад. Здание осыплет множество искр, отчего оно будет сверкать и переливаться. Огоньки холодные, поэтому павильону они не угрожают", - отмечается в сообщении.
Пиротехнический водопад под музыку посетители ВДНХ смогут увидеть во все дни фестиваля с 23 по 27 сентября. За один сеанс - с 19:30 до 21:30 мск - шоу будут показывать дважды.
Другой фейерверк увидят посетители площадки фестиваля на Университетской площади перед зданием МГУ имени М.В. Ломоносова. Он начнется после завершения световой части программы - в 21:20 мск. Огненное шоу будут показывать три вечера: 23, 24 и 25 сентября.
"Каждый вечер вверх будут подниматься около семи тысяч единиц пиротехники. Красочный фейерверк будут сопровождать произведения авторов классической музыки", - отмечается в сообщении.
На Гребном канале фейерверки будут запускать во время светового шоу прямо над водой с 20:00 мск в течение часа. Их можно будет увидеть 24, 25 и 27 сентября. В пиротехническом шоу задействуют огненные горелки, танцующие фонтаны, лазеры и видеопроекции.