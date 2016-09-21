Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре Москвы

Путин поздравил президента Армении с 25-летием независимости республикиПолитика 21 сентября, 9:47
Налоговые поступления от отрасли дикоросов в Томской области удвоились за четыре годаСибирь 21 сентября, 9:40
Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской областиСибирь 21 сентября, 9:22
СМИ: ВЭБ к следующей осени планирует сократить персонал еще на 30%Экономика и бизнес 21 сентября, 9:22
Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре МосквыМосква 21 сентября, 9:19
Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танковМеждународная панорама 21 сентября, 9:15
Пишель: ЕКА в конце года обсудит финансирование "ЭкзоМарса" и лунной программыКосмос 21 сентября, 9:09
Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумкиНовости Урала 21 сентября, 9:04
На столичных вокзалах до конца года появятся первые информационные стойкиОбщество 21 сентября, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Девять зарядных станций для электромобилей заработали в Москве в зоне платных парковок. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.
"Станции устанавливаются в рамках партнерских программ департамента транспорта и энергетических компаний. До конца года планируется подключить в общей сложности порядка 70 станций. Зарядки разместятся в зоне платной парковки на улично-дорожной сети в пределах Третьего транспортного кольца, а также на плоскостных парковках в торговых центрах", - сообщил Ликсутов.
По его словам, расширение инфраструктуры повысит экономическую эффективность и надежность энергетического обеспечения транспортного комплекса Москвы. Также это будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей, что сократит вредные выбросы в окружающую среду. В настоящее время электромобили можно бесплатно оставлять на платных городских парковках.
Как уточняется на сайте столичной мэрии, часть зарядок принадлежит ПАО "Российские сети", часть - ПАО "Мосэнерго". Чтобы "заправить" электромобиль на станции Россетей, нужно бесплатно получить специальную карту в офисе компании. Запустить станцию ПАО "Мосэнерго" можно с помощью карты "Тройка". До конца 2016 года зарядить электромобиль на станциях обоих операторов можно бесплатно.
Адреса электрозарядных станций на городских парковках: Глинищевский переулок, дом 6 (Мосэнерго), улица Бахрушина, дом 20 (Россети); Красная Пресня, дом 31 (Россети); Большая Полянка, дом 28 (Россети); Большая Бронная, дом 14 (Россети); Садовая-Самотечная, дом 1 (Россети); Мароновский переулок, дом 1/7 (Россети); Садовая-Самотечная, дом 1 - две станции (Мосэнерго).