Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Девять зарядных станций для электромобилей заработали в Москве в зоне платных парковок. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

"Станции устанавливаются в рамках партнерских программ департамента транспорта и энергетических компаний. До конца года планируется подключить в общей сложности порядка 70 станций. Зарядки разместятся в зоне платной парковки на улично-дорожной сети в пределах Третьего транспортного кольца, а также на плоскостных парковках в торговых центрах", - сообщил Ликсутов.

По его словам, расширение инфраструктуры повысит экономическую эффективность и надежность энергетического обеспечения транспортного комплекса Москвы. Также это будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей, что сократит вредные выбросы в окружающую среду. В настоящее время электромобили можно бесплатно оставлять на платных городских парковках.

Как уточняется на сайте столичной мэрии, часть зарядок принадлежит ПАО "Российские сети", часть - ПАО "Мосэнерго". Чтобы "заправить" электромобиль на станции Россетей, нужно бесплатно получить специальную карту в офисе компании. Запустить станцию ПАО "Мосэнерго" можно с помощью карты "Тройка". До конца 2016 года зарядить электромобиль на станциях обоих операторов можно бесплатно.

Адреса электрозарядных станций на городских парковках: Глинищевский переулок, дом 6 (Мосэнерго), улица Бахрушина, дом 20 (Россети); Красная Пресня, дом 31 (Россети); Большая Полянка, дом 28 (Россети); Большая Бронная, дом 14 (Россети); Садовая-Самотечная, дом 1 (Россети); Мароновский переулок, дом 1/7 (Россети); Садовая-Самотечная, дом 1 - две станции (Мосэнерго).