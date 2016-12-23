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Монтаж системы видеонаблюдения на арене "Лужники" начнется в 2017 году

Москва
23 декабря, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Всего на стадионе будет установлено более тысячи камер различного типа
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Установка новейших современных систем видеонаблюдения на реконструируемом стадионе "Лужники" начнется начале следующего года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Всего на стадионе будет установлено более тысячи камер различного типа: как классических, так и специальных - мультифокальных видеокамер, предназначенных для покрытия больших пространств", - сказал Хуснуллин. Он отметил, что камеры будут установлены как в подтрибунных помещениях, так и в чаше арены для того, чтобы следить за происходящим на трибунах.

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"Специалисты по безопасности, находящиеся в ситуационном центре, будут наблюдать за трансляцией с трибун и при необходимости реагировать на происходящее", - сказал заместитель мэра. Хуснуллин подчеркнул, что особенность системы такова, что при необходимости оператор может увеличить фрагмент общей картинки с камеры, но при этом общий план будет записываться без изменений.

"При необходимости запись с камеры можно будет просмотреть как общим планом, так и детализировать отдельные фрагменты. Все это позволит обеспечить высочайший уровень безопасности на трибунах арены", - уточнил Хуснуллин. Заммэра напомнил, что также уже ведутся работы по подготовке кровли стадиона к монтажу огромного светодиодного медиаэкрана размером 16,8 на 9,6 метра.

В "Лужниках" пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года - матч открытия, один из полуфиналов и финал. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится - они будут максимально приближены к футбольному полю.

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