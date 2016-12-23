Монтаж системы видеонаблюдения на арене "Лужники" начнется в 2017 году

Футболист "Вольфсбурга" Дракслер перешел в ПСЖСпорт 24 декабря, 14:21
Актер Омар Си остался самой популярной личностью во Франции в 2016 годуКультура 24 декабря, 14:06
Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингомСпорт 24 декабря, 13:40
Алексей Власенко избран на пост главы Федерации водного поло РоссииСпорт 24 декабря, 13:30
Власенко: мужская сборная России по водному поло должна восстановить позиции в миреСпорт 24 декабря, 13:26
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФМеждународная панорама 24 декабря, 13:17
Тренер: российские гандболисты планируют бороться за медали на чемпионате мираСпорт 24 декабря, 13:16
Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на четыре матча КХЛСпорт 24 декабря, 12:55
Лыжница Иванова подтвердила, что отстранена от соревнований по подозрению в допингеСпорт 24 декабря, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Установка новейших современных систем видеонаблюдения на реконструируемом стадионе "Лужники" начнется начале следующего года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Всего на стадионе будет установлено более тысячи камер различного типа: как классических, так и специальных - мультифокальных видеокамер, предназначенных для покрытия больших пространств", - сказал Хуснуллин. Он отметил, что камеры будут установлены как в подтрибунных помещениях, так и в чаше арены для того, чтобы следить за происходящим на трибунах.
"Специалисты по безопасности, находящиеся в ситуационном центре, будут наблюдать за трансляцией с трибун и при необходимости реагировать на происходящее", - сказал заместитель мэра. Хуснуллин подчеркнул, что особенность системы такова, что при необходимости оператор может увеличить фрагмент общей картинки с камеры, но при этом общий план будет записываться без изменений.
"При необходимости запись с камеры можно будет просмотреть как общим планом, так и детализировать отдельные фрагменты. Все это позволит обеспечить высочайший уровень безопасности на трибунах арены", - уточнил Хуснуллин. Заммэра напомнил, что также уже ведутся работы по подготовке кровли стадиона к монтажу огромного светодиодного медиаэкрана размером 16,8 на 9,6 метра.
В "Лужниках" пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года - матч открытия, один из полуфиналов и финал. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится - они будут максимально приближены к футбольному полю.