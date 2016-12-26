Главврачом московской 62-й больницы назначен хирург Дмитрий Каннер

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главным врачом Московской онкологической больницы № 62 назначен бывший руководитель одного из ее хирургических отделений, врач-хирург первой квалификационной категории Дмитрий Каннер. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

"Приказом департамента здравоохранения г. Москвы от 23.12.2016 на должность главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения "Московская городская онкологическая больница №62 ДЗМ" с 26 декабря 2016 г. назначен Дмитрий Каннер", - говорится в сообщении.

Каннер Дмитрий Юрьевич - кандидат медицинских наук, врач-хирург первой квалификационной категории. До назначения на должность главного врача возглавлял 5-е хирургическое отделение ГАУЗ "МГОБ № 62 ДЗМ". Награжден общественной медалью Н. И. Пирогова, также является членом Московского онкологического общества, автором более 50 научных статей и докладов, посвященных вопросам лечения пациентов с опухолевыми и острыми хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Постоянный участник российских и международных онкологических и хирургических конгрессов.

Ранее главным врачом Московской городской онкологической больницы № 62 был Анатолий Махсон, выступавший против перевода больницы из автономного статуса в бюджетный согласно приказу департамента здравоохранения Москвы. Анатолий Махсон заявлял ТАСС, что решение департамента здравоохранения столицы о переводе учреждения из статуса автономного в ранг бюджетного сильно ограничит возможности закупки онкопрепаратов по оптимальным ценам, что в конечном счёте скажется на пациентах.

Новый главврач больницы пока не уверен, что сможет сохранить курс Анатолия Махсона на самостоятельность больницы в сфере закупок лекарств. "Если это будет зависеть не от нас, к сожалению, это сложно будет сохранить. Дело не только в руководителе, но и в форме собственности учреждения", - сказал ТАСС Дмитрий Каннер.

62-я онкологическая больница - одна из лучших по своему профилю в России, за последний год медучреждение оказало помощь 14,8 тыс. пациентов.