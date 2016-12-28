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Пассажиропоток московских аэропортов за 11 месяцев снизился на 3,2%

Москва
28 декабря, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Сокращение фиксируют на международных рейсах, на внутреннем сообщении отмечен рост
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов в январе - ноябре 2016 г. снизился по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 3,2%, до 70,3 млн пассажиров, следует из данных Росавиации.

Заметно сокращается пассажиропоток российских и зарубежных авиакомпаний на международных рейсах - Росавиация зарегистрировала снижение на 12%, до 31,5 млн пассажиров. Вместе с тем сохраняется тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах - увеличение составило 5,2% (всего было перевезено 38,8 млн пассажиров).

Среди московских аэропортов пассажиропоток по-прежнему растет только в Шереметьеве: за 11 месяцев 2016 г. этот показатель увеличился на 6,7%, до 30,9 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. В Домодедове пассажиропоток снизился на 7,2%, до 26,5 млн человек, во Внукове - на 14,7%, до 12,9 млн пассажиров.

Пассажиропоток трех московских аэропортов в ноябре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2015 г. вырос на 14,2%, до 5,7 млн человек. Так, международный пассажиропоток увеличился на 9,1%, а внутренний - на 18,5%. Пассажиропоток Шереметьева в ноябре показал рост на 14,7%, Домодедова - на 3,9%, а Внукова - на 36,5%.

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