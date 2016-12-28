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Власти Москвы объявили конкурс на проектирование участка Северо-Восточной хорды

Москва
28 декабря, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Победителю конкурса предстоит запроектировать строительство 18,89 км дорог и эстакады суммарной длиной более 7 км
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы объявили конкурс на проектирование участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента строительства столицы.

"Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на определение организации, которая выступит техническим заказчиком и выполнит проектно-изыскательские работы по строительству дорог и искусственных сооружений на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе", - уточнили в пресс-службе.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1,369 млрд руб. Победителю конкурса предстоит запроектировать строительство 18,89 км дорог и эстакады суммарной длиной более 7 км.

В пресс-службе добавили, что на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе будут построены развязки в районе станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад" и развязка в разных уровнях СВХ с Ярославским шоссе. Также предстоит реконструировать Станционную улицу, 3-й Нижнелихоборский проезд, Сусоколовское шоссе, Сигнальный проезд, Нововладыкинский проезд, проезд Серебрякова.

Также на участке СВХ будет построен 6-полосный мост через реку Лихоборка, и реконструирован до шести полос мост через реку Яуза по улице Серебрякова. "Проектом будет предусмотрено переустройство инженерных сетей и коммуникаций, реконструкция прилегающей улично-дорожной сети", - добавили в пресс-службе.

Подведение итогов открытого конкурса запланировано на 26 января 2017 года.

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