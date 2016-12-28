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Станция метро "Фрунзенская" в Москве откроется после ремонта 29 декабря

Москва
28 декабря, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Работы проводились 12 месяцев вместо запланированных 14-ти
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Станция столичного метро "Фрунзенская" откроется после длительного ремонта 29 декабря. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Завтра станция должна открыться после обеда", - сказал он. Станцию Московского метрополитена "Фрунзенская" Сокольнической линии закрыли на ремонт на 14 месяцев 2 января 2016 года.

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"Фрунзенская", открывшаяся на Сокольнической линии в 1957 году, имеет только один выход в город, что не позволяло проводить реконструкцию эскалаторов без закрытия станции.

Помимо эскалаторов ремонтировались вестибюль, кассовый и машинный залы. Обновлены кассы и турникеты, проведены работы с фасадом и кровлей.

Кроме того, были заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, кабельных коммуникаций, устройств пожарной и охранной сигнализации.

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