Противотаранные устройства заработают на переездах Белорусского направления МЖД

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Противотаранные устройства начнут включаться с 31 декабря на шести переездах Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) при следовании скоростных поездов "Стриж". Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
"Железнодорожники принимают дополнительные меры, чтобы защитить пассажиров железнодорожного транспорта и обезопасить движение поездов от водителей автомобильного транспорта, нарушающих правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. На Белорусском направлении Московской железной дороги на 6 переездах при следовании скоростных поездов "Стриж" с 31 декабря начнут включаться противотаранные устройства", - уточнили в пресс-службе.
Специальными защитными системами, которые предотвращают несанкционированные выезды автомобилей на пути, в этом году оборудовали пять переездов в Московской области и один - в Смоленской. Основным критерием для установки таких устройств становится интенсивность автомобильного потока.
"Новая система защиты обеспечивает сплошное перекрытие автомобильных полос и способна предотвратить нелегальный выезд на скорости не только легкового автомобиля, но и многотонной фуры", - пояснили в МЖД.
В перспективе на участке Москва - Красное такими механизмами запланировано оснастить еще семь переездов, пять из которых находятся в Московской области и два - в Смоленской.