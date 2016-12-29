В Москве из магазинов изъято более 8 тыс. бутылок алкоголя

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 8,1 тыс. бутылок алкогольной продукции изъяли в московских магазинах в ходе рейда, который проходил в преддверии новогодних праздников. Как сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции с 19 по 27 января проводились проверки соблюдения правил реализации алкогольной продукции в городе.

"По результатам мониторинга было выявлено 22 торговых точки, где обнаружены грубейшие нарушения правил реализации алкогольной продукции, требований санитарного законодательства и технических регламентов. Проверка подтвердила данные о безлицензионной торговле алкогольной продукцией (в том числе контрафактной) в 13 объектах, составлены протоколы об административном правонарушении, изъято 8184 единицы алкогольной продукции", - отметил представитель департамента.

Список торговых объектов с явными нарушениями и материалы проверок санитарно-эпидемиологического состояния направлены в столичное управление Роспотребнадзора "для принятия мер реагирования".

В 2017 году контрольно-проверочные мероприятия по предотвращению реализации контрафактной продукции будут продолжены, подчеркнули в департаменте.