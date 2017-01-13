Легковушка сбила трех человек на севере Москвы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов на севере Москвы, пострадавшим оказывается помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Легковой автомобиль по невыясненным пока причинам сбил трех человек на Хорошевском шоссе возле станции метро "Полежаевская". На месте ЧП работают сотрудники ДПС, помощь раненым оказывают врачи скорой", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в числе пострадавших один ребенок.