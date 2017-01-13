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Легковушка сбила трех человек на севере Москвы

Москва
13 января, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Пострадавшим оказывается помощь
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов на севере Москвы, пострадавшим оказывается помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Легковой автомобиль по невыясненным пока причинам сбил трех человек на Хорошевском шоссе возле станции метро "Полежаевская". На месте ЧП работают сотрудники ДПС, помощь раненым оказывают врачи скорой", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в числе пострадавших один ребенок.

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