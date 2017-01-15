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В крещенскую ночь в Москве ожидается до минус 16 градусов

Москва
15 января, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Как передают синоптики, ночь на 19 января будет самой холодной на предстоящей неделе
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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Крещенские морозы идут в Москве на смену "староновогодней" оттепели. Правда, они будут не такие суровые, как рождественские, но крещенская ночь, 19 января, как ожидается, станет самой холодной на предстоящей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В крещенский Сочельник ночью прогнозируется до 10-12 градусов мороза, днем 18 января будет 6-11 градусов ниже нуля. В крещенскую ночь мороз усилится до минус 11-16 градусов, днем будет минус 6-11 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Температура воздуха в воскресенье в столичном регионе повысилась до слабоположительных значений. Днем в Волоколамске было плюс 0,1 градуса, в Клину - ноль градусов, на ВДНХ в Москве - всего минус 0,8 градуса. С сегодняшней ночи температура начнет понижаться. В понедельник будет минус 3 градуса, во вторник, 17 января, уже минус 8-10 градусов.

После Крещения столбики термометров постепенно вновь поползут вверх. 20 января ночью ожидается минус 8-13, 21 числа - 6-11 градусов ниже нуля. В течение всей недели возможен снег.

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