"Аэрофлот" запустит авиасообщение между Москвой в Белгородом

БЕЛГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит регулярное авиасообщение между Белгородом и Москвой (аэропорт Шереметьево). Первый рейс запланирован на 1 июня, сообщил ТАСС коммерческий директор белгородского аэропорта Роман Морозов.

"С авиакомпанией "Аэрофлот" достигнута договоренность о выполнении регулярных рейсов Москва-Белгород-Москва с 1 июня 2017 года", - уточнил он.

По словам Морозова, полеты запланированы дважды в день на самолетах Sukhoi Super Jet 100 российского производства.

По данным аэропорта после запрета полетов в Египет и Турцию рейсы в Москву стали самыми популярными. Так за 2016 год из 346 тысяч пассажиров 249 тысяч - на 3% больше, чем в 2015 году - выбрали рейсы в столицу и обратно.