Почти 300 брошенных автомобилей убрано с центральных улиц Москвы в 2016 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Коммунальщики выявили и обследовали около 300 брошенных автомобилей в центре Москвы в прошлом году. Об этом сообщили в префектуре Центрального административного округа.

"Из них 139 принудительно эвакуированы на спецстоянку округа. 151 транспортное средство приведено владельцами в порядок или перемещено с улиц города", - уточнил представитель префектуры. На сегодняшний день на спецстоянке находится 153 брошенных и разукомплектованных автомобиля, 126 из них хранятся на стоянке свыше 90 дней.

Информация о выявленном брошенном транспорте, и куда он перемещен, размещена на сайтах управ районов. Также все сведения передаются в оперативном режиме в Единый диспетчерский центр ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

Управами районов Центрального округа, в общей сложности, подано в суды города 219 исковых заявлений о признании брошенных машин бесхозяйными, при этом 7 транспортных средств было возвращено владельцам после подачи исковых заявлений, а исковые заявления, ранее поданные на них - отозваны. 86 исков удовлетворено и автомобили признаны судом бесхозяйными.

В прошлом году 72 транспортных средства, признанных судом бесхозяйными, утилизированы. Информацию о брошенном автотранспорте жители могут передать в управу своего района или на портал "Наш город".