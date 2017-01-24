Московские операторы такси будут передавать данные в инфосистему города

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло постановление, согласно которому агрегаторы такси будут передавать в единую информационно-нагигационную систему столицы комплексные данные о поездках. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Будут передаваться данные о местоположении такси, получающим заказ на перевозку пассажиров, с обязательным указанием статуса "свободен-занят", номер разрешения, действующий на территории Москвы, и номер государственного регистрационного знака", - отметил Ликсутов.
"Эти меры направлены на безопасность поездок в городском такси и немедленном реагировании городских служб и правоохранительных органов, в случае возникновения нестандартных ситуаций", - добавил он.
По словам заммэра, городские власти уже договорились о передаче данных с основными агрегаторами такси. "В первую очередь это направлено на безопасность пассажиров", - подчеркнул Ликсутов. Он не уточнил, когда именно начнет работать эта система.